Zwischen Ankara und Athen Erdgasstreit: Vermittlungsversuche laufen auf Hochtouren

Das Dementi Athens kam kurz nach einer Ankündigung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, wonach beide Nato-Staaten im Rahmen der Allianz zu Gesprächen zur Konfliktentschärfung bereit seien. Eine Nato-Sprecherin äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht zur Haltung Athens. Sie verwies nur darauf, dass es bereits am Donnerstag ein technisches Treffen zwischen der Türkei und Griechenland in der Nato-Zentrale in Brüssel gegeben habe.