Zweites Triell mit Laschet, Scholz und Baerbock Hier können Sie den TV-Schlagabtausch mitverfolgen

CSU-Chef Markus Söder hatte erklärt, an diesem Wochenende gebe es mit dem CSU-Parteitag in Nürnberg am Freitag und Samstag sowie mit der TV-Diskussion die letzte Chance für einen Stimmungsumschwung zugunsten von Laschet - und damit den Druck auf den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten erhöht. Am Samstag stellte sich der CSU-Parteitag in Nürnberg mit lang anhaltendem Beifall hinter Laschet. Zuvor hatte es immer wieder Sticheleien von Söder gegen den NRW-Ministerpräsidenten gegeben. Söder war Laschet in einem harten Machtkampf um die Kanzlerkandidatur unterlegen.