Zweites Silverstone-Rennen Die Lehren aus dem Jubiläums-Grand-Prix der Formel 1

VETTELS BEZIEHUNGSKRISE: Sebastian Vettel hielt sich nicht zurück. "Ihr wisst, dass Ihr es verbockt habt", giftete er nach seinem ersten Boxenstopp via Funk. Trotz Platz neun und freier Fahrt musste er in die Garage kommen und frische Reifen aufziehen. Danach steckte er im Verkehr fest und verpasste als Zwölfter erneut die Punkteränge. Das Verhältnis zur Scuderia zeigt in Vettels Abschiedssaison immer tiefere Risse. "Irgendwas fehlt, ich bin mir aber nicht sicher, was es ist", meinte der viermalige Weltmeister auf die Frage, was an seinem Auto anders sei als am Wagen von Stallrivale Charles Leclerc. Vettel bleibt vor dem nächsten Grand Prix nur noch Fatalismus: "Ich glaube, von da wo ich bin, kann es nicht mehr schlimmer werden."