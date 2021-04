Zweiter Prozesstag in Heilbronn Brandnacht-Helden schildern das Erlebte

Marbach - Es war eine Tat, wie sie Marbach noch nicht erlebt und die Entsetzen in der ganzen Stadt ausgelöst hat. Nur haarscharf entkamen in der Altstadt mehrere Menschen den Flammen, nachdem ein 42-Jähriger in der Nacht zum 3. Oktober an gleich drei Orten Feuer gelegt hatte. Mit einem Fünf-Liter-Kanister Benzin, den er sich bei einer Tankstelle besorgt hatte, zündete er zunächst seine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Niklastorstraße an. Später warf er noch zwei selbst gebastelte Molotowcocktails gegen die Eingangstür der Stadtkirche und die Tür des Polizeireviers. Nur durch das beherzte Eingreifen von Passanten ist in dieser Nacht nicht mehr passiert. Das wurde am Montag am zweiten Verhandlungstag am Heilbronner Landgericht deutlich, als die Helden der Brandnacht im Zeugenstand saßen und die Geschehnisse nochmals detailgetreu schilderten.