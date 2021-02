Zweiter Impftermin im Seniorenstift Marbach Ein großer Schritt in Richtung Normalität

Trotz des umfangreichen Impfprogramms wirkt in der heimelig geschmückten Einrichtung kurze Zeit später so gar nichts stressig oder hektisch. Alles läuft konzentriert und geordnet ab. Bestens organisiert stellt sich dieser Impftag dar, der den meisten Impfwilligen schon den zweiten Piks bescheren wird. Einige wenige, die auf der Impf-Liste stehen, bekommen ihre erste Impfdosis gespritzt. Denn die erste große Impfaktion des Heims mit den mobilen Teams war bereits am 25. Januar. „Manche waren da jedoch verhindert oder krank“, sagt Leiter Helmut Wiedenhöfer, der sich darüber freut, dass die Impfbereitschaft unter seinen Beschäftigten groß sei. „Etwa 75 Prozent sind dazu bereit; bei den restlichen liegt es vermutlich an der Jugend oder an einer gewissen Unbedarftheit“. Fakt aber sei, dass es bei keinem der Erstgeimpften unmittelbar zu einer heftigen Impfreaktion gekommen ist. Dieser erfreuliche Trend bestätigt sich beim Wiederholungstermin, bei dem die fünf Ärzte Sarah Adolph, Dietrich Breitfeld, Andreas Heilgeist, Thomas Ebbighausen und Sarah Zipperer zugegen sind, die die impfwilligen „Wiederholungstäter“ betreuen. Bis etwa 11 Uhr, als bereits rund 90 Personen die zweite Dosis erhalten haben, hat es keine Rückmeldungen gegeben, die auf eine starke Impfreaktion in den vergangenen drei Wochen hindeuten. „Wir notieren sämtliche Nebenwirkungen oder Reaktionen, die uns gegenüber geäußert werden“, erklärt dazu der Arzt Thomas Ebbighausen, der normalerweise im Klinikum Ludwigsburg tätig ist. An diesem Montag widmet er sich unter anderem der Pflegerin Noely Kasperbauer, die ihm gleich zu Beginn das Ergebnis der Fiebermessung mitteilt, die vor dem Impfraum vorgenommen wird. Alles wird ordnungsgemäß eingetragen. Die junge Frau gibt außerdem an, dass sie die erste Impfung „sehr gut vertragen habe“, und antwortet noch auf weitere Fragen des Arztes, bevor dieser zur Tat schreitet. Vor ihm befinden sich die nötigen Utensilien: Tupfer, Pflaster, Desinfektionsmittel, Handschuhe – die werden für jeden Patienten neu übergestreift – sowie eigens aufgezogene Spritzen, die den Impfstoff von Biontech/Pfizer enthalten. Ein kurzer Piks, und die benutzte Kanüle wandert anschließend in den sogenannten Abwurfbehälter für spitze Dinge.