Zweiter Covid-Fall am FSG Marbach Neunte Klasse in Quarantäne

Rund zwei Wochen nachdem am landesweit größten Gymnasium in einer zehnten Klasse ein Schüler positiv getestet worden war, gab es jetzt in einer neunten Klasse des Friedrich-Schiller-Gymnasiums eine Infektion. Schulleiter Volker Müller informierte über den Vorfall am Samstagabend auf der Homepage der Schule.