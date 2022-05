Zweikampf-Ranking der Bundesliga Dieser Profi des VfB Stuttgart hat die beste Quote

An einem Innenverteidiger des VfB Stuttgart bissen sich die gegnerischen Stürmer bisweilen die Zähne aus. Er war in der abgelaufenen Saison nicht nur zweikampfstärkster Spieler der gesamten Bundesliga, sondern auch der schnellste Stuttgarter (Topspeed 35,7 km/h). Und wenn es nach vorne nicht lief, dann nahm der kompromisslose Abwehrmann einfach selbst die Zügel in die Hand. So kam er am Ende auf vier Saisontore.