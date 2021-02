Zwei Super-G Verletzte und Favoriten: Spannender Auftakt bei der Ski-WM

Prominent besetzt sind die Starterfelder an diesem Donnerstag aber auch so. Bei den Damen ist die Schweizerin Lara Gut-Behrami nach vier Saisonsiegen in Serie die große Favoritin im Super-G. Für den großen Coup ist neben der slowakischen Gesamtweltcupführenden Petra Vlhova aber sicher auch Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin (USA) gut, die ihr erstes Speedrennen in diesem Winter bestreiten wird. Dazu kommen Corinne Suter (Schweiz) und Tamara Tippler (Österreich), die im Super-G-Weltcup direkt hinter der führenden Gut-Behrami liegen. Als einzige deutsche Athletin ist Außenseiterin Kira Weidle dabei.