Zwei Schulleiter in Marbach monieren Früher in die Ferien? Nur ungern!

Auch ihm als Leiter des Staatlichen Schulamtes Ludwigsburg liege noch nichts Offizielles vor, erklärt Hubert Haaga. „Einzelheiten, ob die beiden Ferientage nachgeholt werden müssen oder ob es zusätzliche Ferientage sind, oder ob eine Notbetreuung eingerichtet werden muss oder nicht, sind uns aktuell noch nicht bekannt. Hier gilt es sicherlich noch die weiteren Gespräche auf Ebene der Landesregierung abzuwarten.“ Nach der Empfehlung von Ministerin Eisenmann, dass die Schulen selbst entscheiden können, ob sie die Ferien durch die Verlegung von zwei beweglichen Ferientagen verlängern oder nicht, hatten sich die Schulen in der Zuständigkeit des Staatlichen Schulamtes unter der Federführung der Geschäftsführenden Schulleiter sowie unter Einbeziehung der Eltern und der Schulträger bereits landkreisweit für die Beibehaltung der ursprünglichen Ferienplanung entschieden, informiert Haaga. „Dies auch vor dem Hintergrund, dass den Schulen mögliche Betreuungsprobleme von Eltern – gerade auch vor Weihnachten – bekannt sind.“ Dies könne jetzt aber hinfällig werden, wenn die Ferienregelung abschließend verpflichtend ist. „Die Entscheidung der Schulen ist für uns aber absolut nachvollziehbar, da die Schulen die Betreuungssituation der Eltern am besten einschätzen können.“ Bereits am Freitag war in der Presse Kritik von Elternseite dargestellt worden. „Gerade vor Weihnachten wird das Thema Betreuung eine Rolle spielen und dies vor allem an den Grundschulen. Wie damit umgegangen werden soll, ist uns aber noch nicht bekannt.“