Zwei Mädchen in Dortmund vergewaltigt Aus U-Haft entlassen – Verdächtiger schlägt erneut zu

Der 23-Jährige soll am vergangenen Freitag dann erneut zugeschlagen haben: Sein 13 Jahre altes Opfer lockte er dem Verdacht zufolge in Dortmund in einen Hausflur, dort soll es zu der Tat gekommen sein. Der Mann war am Samstagmorgen gefasst worden und befindet sich seitdem erneut in U-Haft - wegen schweren sexuellen Missbrauchs in Tateinheit mit Vergewaltigung, wie der Staatsanwalt schilderte. Ob sich der Verdächtige zu den Vorwürfen inzwischen geäußert hat, sei nicht bekannt.