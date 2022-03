Zwei Jahre Lockdown Stumpfen wir bei Corona zu Recht ab?

Zwei Jahre nach Pandemiebeginn steigen die Infektionszahlen in Deutschland weiterhin stark an. Sowohl bundesweit als auch in Baden-Württemberg werden neue Höchstwerte erreicht. In zahlreichen Kreisen im Südwesten liegt die Inzidenz mittlerweile über 2000 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.