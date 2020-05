Zwei Freunde in Backnang mit Waffe bedroht Raubüberfall bei Realschule

Backnang - Ein Raubüberfall wurde der Polizei am Donnerstag gegen 19.15 Uhr im Bereich der Max-Eyth-Realschule in der Hohenheimer Straße gemeldet. Zwei Freunde, die sich hier aufgehalten hatten, wurden von zwei Männern mit einer Waffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Nachdem den beiden Räubern ein zweistelliger Betrag ausgehändigt worden war, ergriffen sie die Flucht. Ein 17-jähriger Tatverdächtiger konnte bereits gegen 19.22 Uhr durch eine Zivilstreife festgenommen werden. Dabei wurde der junge Mann verletzt, sodass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.