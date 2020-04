Zwei Affalterbacher sitzen in Neuseeland fest „Die ständige Ungewissheit zerrt an den Nerven“

Der verzweifelte Brief von Hartmut Hahmann an Außenminister Heiko Maas:

Sehr geehrter Herr Außenminister Heiko Maas,



ich hoffe, Sie haben die Situation der deutschen Touristen in Neuseeland nicht aus dem Blickwinkel verloren. Nachdem die Deutsche Botschaft etwa eine Woche gebraucht hat, um für die deutschen Staatsbürger überhaupt eine Ausreisegenehmigung aus Neuseeland zu erreichen, läuft die Rückholaktion sehr schleppend. Für circa 12 000 in Neuseeland festsitzende deutsche Touristen benötigt man etwa 40 startende Flugzeuge mit 350 Plätzen.



Von Freitag, den 3. April (Beginn der Rückholaktion) bis Donnerstag, 9. April sind etwa zehn Flugzeuge gestartet (aufgrund der diffusen Informationspolitik des deutschen Botschafters kann ich die genaue Zahl nicht angeben). In einem Brief des deutschen Botschafters an seine Landsleute am Montag (6. April) bittet er um Wiederregistrierung der noch in Neuseeland festsitzenden deutschen Touristen, um den weiteren Bedarf an Flugzeugen abschätzen zu können! Dies ist eine Verhöhnung der Betroffenen. Wie lange sollen wir hier noch in Neuseeland festgehalten werden??



In dem jetzt angelaufenem Tempo also etwa noch drei weitere Wochen. Sehr geehrter Herr Maas, wollen Sie dies den festsitzenden deutschen Staatsbürgern in Neuseeland wirklich zumuten? Ich bin enttäuscht von der Hilflosigkeit und unverantwortlichen Arbeitsweise der deutschen Regierung in diesem Fall.