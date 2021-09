Zwanglose Treffen in den Quartieren Initiative Q will mehr Vernetzung

In der Innenstadt und in Rielingshausen gibt es noch nichts Konkretes

Läuft das Angebot, „könnte man das später auch auf die Quartiere Innenstadt und Rielingshausen übertragen“, sagt Andrea von Smercek. Aktuell gebe es in Rielingshausen im Rahmen der Initiative Q zwar schon einige Vorüberlegungen, was man anbieten könnte, „aber dort haben wir noch nicht einmal einen Raum“. In der Innenstadt dürfte die Initiative zwar die Räumlichkeiten der Arbeiterwohlfahrt bis Ende des Jahres nutzen – „aber hier steckt aktuell alles noch in den Kinderschuhen“, erklärt Smercek. Weiter fügt sie an: „ Es gibt auch Überlegungen dazu, wie man das Quartier aufwerten kann. Das Stadtmarketing ist dabei auch mit im Boot. Wichtig ist zu schauen, was das Quartier braucht – am Ende kann hier dann auch etwas ganz anderes entstehen als ein Café wie etwa im Hörnle.“