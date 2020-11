Zvonimir Soldo, Pavel Pardo, Wataru Endo und Co. Der VfB Stuttgart und seine Chefs im defensiven Mittelfeld

Schickt sich der 27 Jahre alte Endo an, in die Reihe der großen Sechser aufgenommen zu werden, die in der Vergangenheit beim VfB gespielt haben? Man wird sehen. In unserer Bildergalerie erinnern wir an prägende defensive Mittelfeldspieler der vergangenen drei Jahrzehnte. Viel Spaß beim Durchklicken!