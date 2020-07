Zustand stabil Dänischer Prinz Joachim in Toulouse operiert

Joachim, der Sechste in der Thronfolge nach seinem Bruder Frederik (52) und dessen vier Kindern, war vergangenes Jahr mit seiner französischstämmigen Ehefrau und den gemeinsamen zwei Kindern nach Frankreich gezogen. Als erster dänische Offizier absolvierte er dort eine hochrangige Weiterbildung an der Militärakademie École Militaire. Vergangenen Monat schloss er diese ab. Vor kurzem war verkündet worden, dass Joachim von September an neuer Verteidigungsattaché Dänemarks in Paris werden soll.