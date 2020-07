Zuschüsse sind beantragt Marbach soll zur digitalen Stadt werden

Marbach - Gebetsmühlenartig hat Bürgermeister Jan Trost in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats betont, dass das Gremium immer Herr des Verfahrens bleibe und von Fall zu Fall entscheiden kann, welche Projekte tatsächlich umgesetzt werden sollen. Zugleich warb er eindringlich darum, die große Chance auf dem Weg zur Smart-City nicht zu verpassen und das nachträgliche Okay zu geben, sich beim Bund um Zuschüsse für die Digitalisierung zu bewerben. Den Antrag hatte die Verwaltung schon unter Vorbehalt eingereicht, weil sonst der Stichtag am 20. Mai verstrichen wäre. Und am Ende stimmte die Runde dem Vorgehen auch mit großer Mehrheit zu – angesichts der im Raum stehenden Beträge und der möglichen Mehrbelastung von Mitarbeitern im Rathaus teilweise aber auch mit ein Bauchweh.