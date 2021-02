Zuschüsse für Gemeinden Große Freude über Finanzspritze

Pleidelsheim/Großbottwar/Erdmannhausen - Wir bekommen das Grinsen nicht aus dem Gesicht.“ So beschreibt Pleidelsheims Bürgermeister Ralf Trettner die Freude über die Nachricht aus dem Wirtschaftsministerium, dass es für die geplanten Baumaßnahmen in der Gemeinde finanzielle Unterstützung gibt. 700 000 Euro und damit genau das, was beantragt wurde, fließen als Zuschuss für die neue Ortsmitte in die Neckargemeinde, 135 000 Euro gibt es für den geplanten Bewegungspark. Das ist zwar nur die Hälfte des Antrags, doch für Trettner ist es trotzdem „eine ganz tolle Nachricht“, dass das Projekt, das auf Wunsch von Jugendlichen entstehen soll, für förderfähig erachtet wird. „Dann können wir später noch mehr beantragen.“ Allerdings dauere es noch seine Zeit, bis der Bewegungspark genutzt werden könne; dieses Jahr soll erst einmal der Bebauungsplan dafür erstellt werden. „Aber auf alle Fälle bietet uns das Planungssicherheit“, betont Trettner.