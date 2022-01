Zuschauer in der Fußball-Bundesliga VfB setzt gegen Eintracht Frankfurt auf 2 G plus

Stuttgart - Nun also 6000. Diese Zahl definierte Ministerpräsident Winfried Kretsch­mann als künftige Obergrenze für Großveranstaltungen. 6000 aber nur dann, wenn Veranstalter die 2G-plus-Regel anwenden. Bei 2G sind höchstens 3000 Zuschauer erlaubt. Die neuen Regelungen betreffen auch den VfB Stuttgart für das kommende Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am 5. Februar (15.30 Uhr). Nach Auskunft des Fußball-Bundesligisten wird in Stuttgart die 2G-plus-Regelung (geimpft plus getestet oder geboostert) zur Anwendung kommen. Bis spätestens 9. Februar wollen die Bundes- und Länderchefs dann eine einheitliche Obergrenze für ganz Deutschland festlegen.