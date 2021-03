Zusammenstoß zwischen Murr und Steinheim Vorfahrt von Smart-Fahrerin missachtet

Drei Leichtverletzte und gut 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmorgen an der Einmündung der Steinheimer Straße in die Murrer Straße ereignet hat. Gegen 9.40 Uhr wollte ein 81-jähriger Opel-Fahrer dort auf Letztere in Richtung Steinheim auffahren. Dazu hatte er zunächst angehalten, stieß dann aber beim Anfahren mit dem Smart einer 55-Jährigen zusammen.