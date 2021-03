Zusammenstoß in Gronau Motorradfahrer schleudert über Autodach

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Montagabend in Gronau bei einem Unfall verletzt worden. Eine 68-Jährige war mit ihrem Mercedes gegen 16.50 Uhr in der Hauptstraße unterwegs, als sie verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies bemerkte der Motorradfahrer hinter ihr aber wohl zu spät - er fuhr in der Folge auf ihren Wagen auf.