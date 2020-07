Freiberg - Bei einem Unfall zwischen Ludwigsburg und Freiberg sind am Donnerstag gegen 8.20 Uhr zwei Autos zusammengeprallt. Anschließend machte sich der Verursacher aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ereignet hat sich das Ganze auf der L 1138 in einem Kreisverkehr. Ein bislang Unbekannter war mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße von Freiberg kommend in Richtung des besagten Kreisels unterwegs. Zur gleichen Zeit näherte sich eine 55-Jährige aus Ludwigsburg dem Kreisverkehr und bog mit ihrem VW dann auch ein. Als sich der VW auf der Höhe der Einfahrt des Unbekannten befand, der laut Polizei mit einem silbernen Mercedes unterwegs gewesen sein könnte, rollte dieser mit seinem Wagen ebenfalls in den Kreisel und es kam in der Folge zur Kollision. Die 55-Jährige verließ daraufhin den Kreisverkehr und hielt an. Der Unbekannte fuhr aber weiter, nachdem er zunächst kurz an der Ausfahrt Richtung Ludwigsburg gestoppt hatte. Sein Auto müsste durch den Unfall im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt sein, vermutet die Polizei. Der Schaden am VW wurde auf etwa 700 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Marbach nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0 71 44 / 90 00 entgegen.