Zusammenstoß in Benningen Vier Verletzte bei Unfall

Das Unglück nahm seinen Lauf, als ein 57-Jähriger, der mit seinem Peugeot in Richtung Benningen unterwegs war, auf Höhe des Gewerbegebiets „Unteres Wörth“ verbotenerweise zum Überholen eines Sattelzugs ansetzte. Der Laster war kurz zuvor aus dem Gewerbegebiet herausgefahren und auf die L 1138 in Richtung Benningen abgebogen. Mutmaßlich übersah der 57-Jährige bei seinem Überholmanöver einen entgegenkommenden VW, in dem drei Frauen saßen, und es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Autos. Der Mann im Peugeot, die 70-jährige VW-Lenkerin und deren gleichaltrige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Schwere Blessuren zog sich eine 60-Jährige zu, die auf der Rückbank des Volkswagens saß. Alle vier Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr befand sich mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme musste die L 1138 bis gegen 12 Uhr gesperrt werden.