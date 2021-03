Zusammenstoß auf der L 1115 Unfall beim Überholen

Großbottwar - Rund 20 000 Euro Schaden entstand am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 1115 von Großbottwar in Richtung Backnang, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Gegen 14.20 Uhr waren ein 36-jähriger Lastwagen-Fahrer, der unbekannte Fahrer eines schwarzen BMW und ein 75-Jähriger mit seinem Mercedes hintereinander in Richtung Backnang unterwegs. Auf einer längeren Gerade setzten die beiden Autofahrer zum Überholen des Lastwagens an.