Zusammenstoß auf der Bergkelterkreuzung Welche Ampel hat "Grün" angezeigt?

Ein Leichtverletzter sowie Schaden in Höhe von rund 1500 Euro hat ein Verkehrsunfall auf der Bergkelterkreuzung am Dienstagmorgen gefordert - offene Fragen inklusive. Gegen 7.15 Uhr wollte ein 16-Jähriger von Steinheim kommend mit seinem Motorrad von der L1100 nach links in Richtung Marbach abbiegen. Allerdings fuhr zeitgleich ein 32-jähriger mit seinem BMW aus Marbach kommend in die Kreuzung ein, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.