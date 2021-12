ZusammenGegenCorona Jetzt über tausend Unternehmen Teil der Impfkampagne mit Werbeslogans

Bei der Aktion nutzen die teilnehmenden Unternehmen und Marken die Bekanntheit ihrer Werbeslogans und rufen in den Online-Netzwerken mit umgetexteten Sprüchen zum Impfen auf. Zu den neuen Impf-Slogans gehören beispielsweise „Sänk ju for impfen“ von der Deutschen Bahn, „Impf your way“ vom Autovermieter Europcar und „Impfen can do“ vom Mobilfunkanbieter O2.