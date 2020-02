Zur neuen Handball-Saison Thomas Pflugfelder wird Trainer des SKV Oberstenfeld

"Ich sehe einiges an Potenzial"

Dass diese perfekt zu ihm passt, dafür spricht für ihn einiges. „Zum einen, weil mein Sohn Marc dort spielt und ich das Team kenne. Zum anderen, weil es eine sehr homogene Truppe ist, bei der die Chemie stimmt. Ich sehe einiges an Potenzial in der Mannschaft“, so Thomas Pflugfelder. In welcher Liga diese kommende Runde spielt, das war für ihn bei den Vertragsgesprächen nicht wichtig. „Ich hoffe, dass wir in der Württembergliga bleiben, aber wenn nicht, dann ist das auch nicht tragisch“, sagt er, ist aber guter Dinge. Denn: „In den vergangenen Spielen haben die Jungs einen Grundstein gelegt, um in der Klasse zu bleiben.“ Er selbst war dabei schon mehrfach auf der Tribüne. „Das werde ich auch in nächster Zeit immer wieder sein. Aber wichtig ist, dass ich jetzt erstmal Michael Walter seinen Job machen lasse“, so Pflugfelder.

Auf vier Spieler wird er kommende Saison übrigens nicht mehr setzen können, das steht inzwischen bereits schon fest. Zum einen auf Timo Stauch, der seine Karriere wie bereits erwähnt aufgrund seines Kreuzbandrisses beenden will, zum anderen auf Sebastian Sauerland, der seine Handballschuhe ebenfalls an den Nagel hängen wird. Den Verein verlassen werden zudem Moritz Schädlich und Jonas Krautt. Schädlich wechselt zur HABO SG, Krautt zu HB Ludwigsburg.