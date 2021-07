Zum Tod von Tilman Osterwold Ein Kurator, der Stuttgarts Kunstleben prägte

Er war weiterhin im Kulturleben präsent

Nun ist Tilman Osterwold überraschend gestorben. Bevor Corona das Kulturleben lahmlegte, konnte man ihn und seine Frau Gabriele Osterwold, die viele Jahre die Grafothek in der Stadtbibliothek Stuttgart geleitet hatte, regelmäßig im Stuttgarter Kulturleben treffen. Auch in der Galerie Abtart in Stuttgart-Möhringen schauten sie regelmäßig vorbei – und haben dort in den vergangenen Jahren auch gemeinsam mehrere Ausstellungen kuratiert, ob zu „Flower Power“ oder Religiosität heute. Osterwold war ganz und gar zu Hause im Stuttgarter Kulturleben, auch wenn er gebürtiger Hamburger war. Das Studium führte ihn nach Innsbruck, danach war er zunächst in Hamburg und in Duisburg am Lehmbruck-Museum tätig.