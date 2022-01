Zum Tod von Ronnie Spector Keine Angst, scharf zu sein

1976 hat Bruce Springsteen, ein großer Fan von ihr, für einen Gig in New York Ronnie Spector als Background-Sängerin geheuert. Springsteens Gitarrist Steve Van Zandt hat in der Folge die Single „Say Goodbye to Hollywood“ produziert. Der von Billy Joel geschriebene Song ist ein Mix aus Girl-Group-Schmelz und 70er-Power-Pop, ging aber an den Charts vorbei.

In den 70er und 80er Jahren hat Ronnie Spector gute Arbeit geleistet. Aber sie hat keinen Produzenten gefunden, der einen wirklich einen markanten, persönlichen Sound für sie entwickeln und das Altvertraute in die Zukunft holen konnte. Das Tina-Turner-Phänomen blieb aus. Aber viele ihrer Versuche, zu punkten, sind heute nostalgisch rührend, wie das Musikvideo „Who can sleep“ von 1987. Es fehlte damals nur der Hollywood-Film, der dieses Lied via Soundtrack zum Hit gemacht hätte.