Mark Lanegan Grunge-Pionier stirbt mit 57 Jahren

New York - Er war ein Freund von Nirvana-Sänger Kurt Cobain und galt selbst als Pionier der Rockmusik-Richtung Grunge: Der US-Musiker Mark Lanegan ist am Dienstag im Alter von 57 Jahren gestorben. „Unser geliebter Freund Mark Lanegan ist heute Morgen in seinem Haus in Killarney, Irland, verstorben“, hieß es auf dem Twitter-Account des Musikers am Dienstag. Er „hinterlässt seine Frau Shelley“.