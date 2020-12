Zum Tod von John le Carré Sechs wichtige Romane des Großmeisters der Spionage

60 Millionen verkaufte Bücher

Mit dem Roman „Der Spion, der aus der Kälte kam“ erzielte er seinen ersten großen Erfolg. Le Carré verfasste in seiner sechs Jahrzehnte umspannenden Laufbahn als Schriftsteller 25 Romane und eine Autobiographie. Weltweit wurden etwa 60 Millionen seiner Bücher verkauft. Auch in seinen späteren Romanen kleidet er wichtige zeitgenössische Themen in eine komplexe und spannende Handlung. Aus dem umfangreichen Werk haben wir sechs wichtige Romane ausgewählt.