Zum Tod von Jean-Louis Trintignant Der Meister des leisen Zweifels

Leute, denen das Leben zu früh viele Türen aufgemacht hat, traut man nicht. Jedenfalls nicht in einem Beruf, der Einfühlungsvermögen erfordert, in dem des Schauspielers. Jean-Louis Trintignant kam aus begütertem Hause, eine seiner ernsten Leidenschaften war das Fahren von Autorennen. So einen, hätte das gepflegte Vorurteil getippt, werde das französische Kino des erhöhten Welthungers, der Rüpelneugier, der Stressmachersympathie, das Kino der Nouvelle Vague, allerhöchstens in Laffenrollen besetzen. Aber als Trintignant im Jahr 1955 seine Kinokarriere begann, blies er dieses Vorurteil zur Tür hinaus wie Zugluft eine Staubfluse.