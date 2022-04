Zum Tod von Jack Higgins Der kaltschnäuzige Thrillerautor

Was ihm Kritiker an Anerkennung verweigerten, teilte sich Jack Higgins schon mal selbst zu. „Der Adler ist gelandet“, so schrieb der 1929 als Henry Patterson Geborene, in einem vom Terror geplagten Belfast Aufgewachsene im Vorwort einer Neuausgabe, habe die Gestalt des Kriegsromans verändert. Das war vielleicht ein bisschen sehr laut getrötet, aber es war auch was dran. In diesem Buch versuchen deutsche Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg, den britischen Premier Winston Churchill zu entführen. Mit dabei: der IRA-Kämpfer Mark Devlin. Man soll also mit den Truppen der Nazis darum fiebern, das Kriegsglück zugunsten von Hitler zu wenden.