Zum Tod von Hollywood-Legende Kirk Douglas Im Kampf mit der ganzen Welt

Douglas aber suchte sich mit Kubrick ausgerechnet einen jungen Regisseur aus, von dem eher Grenzüberschreitungen, Frechheiten und Provokationen zu erwarten waren als behutsame Doppeldeutigkeiten und reizzonenbewusste Konfliktvermeidung. Mit Kubrick hatte er drei Jahre zuvor das Kriegsdrama „Wege zum Ruhm gedreht“, das um zig Klassen böser, bitterer und pessimistischer war als die hurrapatriotischen Ermutigungsstücke aus der normalen Studioproduktion. Und Douglas ließ den ganzen Stoff zum Entsetzen seiner Umgebung auch noch von einem Mann zum Drehbuch verarbeiten, der als Linker auf der schwarzen Liste stand, der in Hollywood nie mehr hätte arbeiten sollen: Dalton Trumbo.

Weg mit dem McCarthy-Mief

Wobei es nichts Neues war, dass man verfemten Autoren Aufträge zuschob. Die so entstehenden Drehbücher aber mussten die Verleugneten unter Pseudonym abliefern oder sich hinter einem Strohmann verstecken. Douglas entschied, dass Trumbos Name offen genannt wurde, ein Akt der Courage, der tatsächlich das Ende der schwarzen Liste brachte. Douglas riss quasi die vors Fenster genagelten Bretter weg, schlug die Scheiben ein und ließ den Mief der – nach dem obersten inquisitorischen Kommunistenhasser benannten – McCarthy-Ära entweichen.

Dass Douglas zu dieser Entscheidung nicht ganz alleine fand, dass er da auch dem Drängen des Koproduzenten Edward Lewis nachgab, hat er in seinen vielen Erzählungen dieser Episode, auch in seinen diversen Autobiografien nicht bloß der Einfachheit halber beiseite gelassen. Aber eben das machte ihn aus, diese raumgreifende Ich-Sucht, die nur den Abgrund und die oberste Stufe des Siegertreppchens kannte, aber nichts dazwischen.

Ein neuer Stil in Hollywood

Douglas, der in zahllosen Western, Krimis und Kriegsfilmen auftrat, hatte so auch einen neuen Schauspielstil nach Hollywood gebracht, bereits in seinem Durchbruchsfilm „Champion“ von 1949 als Boxer, der Karriere um den Preis seiner Seele macht. Douglas ordnete sich nicht den Wünschen und Konzepten eines Regisseurs oder Produzenten unter. Er brütete vorab über seinen Figuren, fraß sich in sie hinein, und dann kam er als der ans Set, den er zu spielen hatte, unempfänglich für Korrekturwünsche, Anweisungen und die Bedürfnisse anderer.

Douglas spielte stets so, als gehöre die Kamera ihm und alle anderen Darsteller seien bloß Teil der Szenerie. So etwas kann Filme ruinieren. Aber Douglas war groß genug, das Bild auch dann zu füllen, wenn er alles und jeden um sich her verhackstückt hatte.

Ein Kinn wie ein Eisbrecher

Hier war mehr als Eitelkeit am Werk, hier rebellierte einer beständig gegen die Erkenntnis, wie klein, vergänglich und bedeutungslos ein einzelnes Menschenleben doch ist. Weshalb Douglas eben nicht nur den narzisstischen Revolverhelden wie in „Gunfight at the OK Coral“ (1957) oder den rachsüchtigen Großstadtgangster wie in „Out of the Past“ (1947) gut spielen konnte, sondern auch das durchdrehende Künstlergenie in Vincente Minnellis „Lust for Life – Vincent Van Gogh“ (1956).

Wie sich dieses kräftige Kinn aus dem Gesicht reckte, das ließ an den Bug eines Eisbrechers denken: Beständig war dieser Mann bereit, sich dort alle Widerstände zerquetschend hinzuschieben, wo man ihn nicht hinlassen wollte. Der amerikanische Traum vom Aufstieg hat in Hollywood kein zweites Mal so wilde, so fanatische, so karikaturenwuchtige Gestalt gewonnen wie in Kirk Douglas.

Vom Sohn übertrumpft

Gerade darum konnte dieser Mann auch wunderbar die Abseite des Willens zum Hochkommen deutlich machen. Eine seiner größten Rollen spielte er in „Ace in the Hole – Reporter des Satans“ (1951) von Billy Wilder, als Journalist, der fremdes Unglück skrupellos in eigenes Vorankommen ummünzen will.

Wie schwer es für den Schauspieler Michael Douglas gewesen sein muss, sich neben diesem übermächtigen Vater in der gleichen Branche zu etablieren, kann man nur ahnen. Aber Michael ist dann jener Coup gelungen, den es braucht, um einem Unbesiegbaren klar zu machen, dass man ihm gewachsen ist. Kirk Douglas hatte einige Jahre lang vergebens versucht, den Roman „Einer flog übers Kuckucksnest“ von Ken Kesey auf die Leinwand zu bekommen. Er überließ die Rechte daran dann seinem Sohn Michael, in der Annahme, auch der werde scheitern, ein Akt vermeintlich herber Einweisung in die Grenzen junger Kräfte. Michael aber machte mit Milos Forman daraus einen Welterfolg.

Keine fette Null

Kirk Douglas war ein Frauenheld mit zahllosen Affären, aber bis zu seinem Tod 66 Jahre lang mit der 1919 geborenen Anne Buydens liebend verheiratet. Der Durchsetzungswille seiner Figuren scheint das Tollwutstadium des Wirtschaftsliberalismus zu verkörpern, aber politisch war Douglas stets ein linker Demokrat, der noch im hohen Alter seinen Widerstand gegen Donald Trump bekundet hat. Er war ein Haudrauf und Eroberer, der keine Schwäche zeigen wollte, aber in mehreren Autobiografien hat er auch durchblicken lassen, wie viel ihm missraten ist, und wie wichtig ihm die kleinen Dinge im Leben sind und hat von seinen Mühen nach einem schweren Schlaganfall berichtet.

Auch Kirk Douglas war also ein Mann der Widersprüche und der Brüche. Und er hat sie durchscheinen lassen, hat Helden zum Fürchten gespielt und Bösewichte, die nur umsetzten, was sich die Gesellschaft zum Ideal erkoren hatte. Die milchweißen Tugendbolde alter Hollywooddrehbücher waren ihm zuwider. „Tugend ist nicht fotogen“, hat er gelästert. „Was ist man denn als netter Kerl? Ein Nichts, und fertig. Eine große fette Null mit einem Lächeln für jedermann.“ Dieses Lächeln hat Douglas durch ein herausforderndes Grinsen ersetzt – als ob er noch vor Gott auf dem himmlischen Thron sagen werde: „Entschuldigung, das ist mein Stuhl.“