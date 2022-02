Zum Tod von Douglas Trumbull Der Mann, der „2001“ möglich machte

Schon mit seiner Arbeit an „2001“ wurde Trumbull zur Legende in Hollywood. Und als er 1972 seinen selbst inszenierten „Silent Running – Lautlos im Weltall“ vorlegte, einen bis heute frisch und anrührend gebliebenen Film über die Selbstauslöschung der Menschheit und individuellen Widerstandsgeist, hätten ihm die Studios eigentlich zu Füßen liegen müssen. Trumbull hatte damit vorgeführt, was man viel später in der Traumfabrik am Deutschen Roland Emmerich so zu schätzen wusste: dass sich verblüffende Schauwerte von überzeugten Tüftlern zu einem Bruchteil jener Kosten realisieren ließ, die eine Großproduktion nach üblicher Kalkulation verschlungen hätte.