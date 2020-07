Zum Tod von Charlie Daniels Eine Hymne für den Ku-Klux-Klan

Waffen und Familie

1973 aber schämte er sich noch für Missverständnisse. „The South’s gonna do it again“, dieses Lied nannte und grüßte einfach viele Musikerkollegen aus dem Süden, von Elvin Bishop über die Marshall Tucker Band bis hin zu ZZ Top. Mit dem, was der Titel ankündigte, dass der Süden nachlegen würde, war nur gemeint, dass nun noch viel mehr tolle Musik von hier kommen werde. Aber Daniels’ eigentliche Intentionen zählten nicht. Am Ende nutze sogar der Ku-Klux-Klan den Song für Werbekampagnen im Radio. Ein Klansmann wurde Daniels nie, aber sehr viel konservativer. Immer wieder hat er sich später gegen die modernen Ausformungen jener Aufbruchsbewegung gestellt, deren Teil er mal war. In seinen schlimmsten Momenten hat er im besten Trump-Ton gewütet, die Medien versuchten, „den Amerikanern eine sozialistische Agenda den Schlund hinunter zu rammen“. Auch die National Rifle Association konnte stolz auf ihn sein. „Ich liebe mein Land. Ich liebe meine Waffen. Ich liebe meine Familie“, zählte er in bedenklicher Reihenfolge auf, wie seiner Meinung nach jeder Amerikaner ticken sollte. Aber die Dinge sind eben nie so ganz klar und einfach. Im April 2014 hat der da schon 77-jährige erzkonservative Knochen ein liebevoll-schwungvolles Album mit Bob-Dylan-Covern veröffentlicht, „Off the Grid“, das man durchaus mal gehört haben sollte.