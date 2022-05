Zum Tod von Andrew Fletcher Depeche Modes Mann im Hintergrund

Beeinflusst von Elektropionieren und New Wave

Fletch wurde 1961 in Basildon bei London geboren und wuchs in Nottingham auf. Als Teenager erlebte er die kurze, intensive Punk-Welle und die daraus entstehende New-Wave-Bewegung. Als Einflüsse nannte er oft Bands wie Siouxie and the Banshees, The Cure­, Kraftwerk und Human League.

Am 25. Mai ist Andrew Fletcher im Alter von 60 Jahren in seinem Zuhause verstorben. Er hinterlässt seine Frau Grainne, mit der er fast 30 Jahre verheiratet war, und zwei Kinder. Gahan und Gore trauern um ihren Fels in der Brandung. In der offiziellen Erklärung von Depeche Mode heißt es: „Fletch hatte ein wahres Herz aus Gold und war immer da, wenn man Unterstützung, ein angeregtes Gespräch, einen guten Lacher oder ein kaltes Bier brauchte.“