Zum Tod von Aktionskünstler Hermann Nitsch Tiere schlachten für die Kunst

Mit Grausamkeit Bewusstsein wecken

Marina Abramovic hat bei ihm mitgewirkt

Geboren wurde Hermann Nitsch 1938 in Wien. Mit 15 Jahren besuchte er die Grafische Lehr- und Versuchsanstalt in Wien und verdiente sein Geld zunächst als Gebrauchsgrafiker. Nachdem der internationale Kunstbetrieb auf ihn aufmerksam geworden war, tingelte er mit seinen Aktionen durch die USA und Europa. Er kaufte in Niederösterreich ein Schloss, in dem er größere Musiktheater-Projekte realisierte mit Lärmorchestern und elektronischen Instrumenten. Er war auch mehrfach auf der Documenta in Kassel vertreten, war Professor an der Städelschule in Frankfurt und wurde für viele Performancekünstler zum Vorbild wegen seiner Radikalität. 1975 war Marina Abramovic an einer seiner Aufführungen beteiligt, meist arbeitete Nitsch aber mit Laien zusammen.