Zum Teil hohe Gebühren Der Kirchenaustritt hat seinen Preis

Oft dauern die Begegnungen in den Amtsstuben nicht länger als zehn Minuten. Doch egal, ob in Marbach, Steinheim oder in Oberstenfeld – immer will die Leistung am Ende bezahlt sein. Der Preis für den Kirchenaustritt in den Rathäusern ist jedoch in Baden-Württemberg sehr unterschiedlich. Wer in Heubach bei Schwäbisch Gmünd austritt, muss nur 6,50 Euro entrichten – in Unterreichenbach im Kreis Calw sind es imposante 75 Euro. Warum das so ist, erscheint auf den ersten Blick schleierhaft.