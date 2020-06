Zum Aufstieg des VfB Stuttgart Politiker, Sportler, Promis – viele Glückwünsche für den VfB

Stuttgart - Zahlreiche Fans in der Region Stuttgart freuen sich über den Aufstieg des VfB Stuttgart. Trotz des 1:3 am letzten Spieltag gegen den SV Darmstadt 98 ist die Rückkehr in die Bundesliga seit Sonntagnachmittag perfekt. Die Erleichterung ist groß – auch bei vielen Politikern, Prominenten und Sportlern, die den Weg des VfB durch die zweite Liga aufmerksam verfolgt haben.