Zum 60. Geburtstag von Diego Maradona Wie Guido Buchwald sich an das epische Duell bei der WM 1990 erinnert

Beim Endspiel der Weltmeisterschaft 2002 zwischen Deutschland und Brasilien saßen Buchwald und Maradona rund 50 Meter voneinander entfernt als Gäste auf der Tribüne in Yokohama. „Dann kamen auf einmal viele Japaner auf uns zu, die sind dann aber größtenteils nicht zu ihm, sondern zu mir gelaufen“, erzählte Buchwald, der als Spieler und Trainer in Japan Popularität erlangt hatte, der Deutschen Presse-Agentur. „Da war er schon ein bisschen verwundert, er hatte sich schon in Pose gebracht.“