Zum 18. Mal Marathon Bottwartal ist das Mekka der Läufer

600 Helfer aus den Vereinen sorgen für optimale Bedingungen

Toll war auch wieder die Unterstützung für die Läufer. So manche Väter oder Mütter sahen am Wegesrand ihre Kinder anfeuernd im Pulk mit Transparenten stehen. „Ich habe gehört, dass die Stimmung besonders in Gronau und in Großbottwar intensiv war, dass aber auch in Steinheim und anderen Orten viele Menschen am Wegesrand zuschauten“, berichtet einer der etwa 600 Helfer aus den Reihen der Vereine im Bottwartal. Sie hatten für Absperrungen gesorgt. In Gronau, wo auch der Start des Halbmarathon über 21 Kilometer stattfand, diente eine Ersatzroute, um der Baustelle an der Ortsdurchfahrt auszuweichen. Was hingegen für den doppelt so langen Marathon in Gronau an Kilometern fehlte, holten die Läufer unter anderem durch eine genau einen Kilometer lange Extrarunde am Steinheimer Bahnhof nach.