Zulieferer verschärft Sparplan Mahle will fast 8000 Jobs streichen

Gewerkschaft klagt Untätigkeit an

Noch will die Geschäftsleitung nicht sagen, innerhalb welchem Zeithorizont sie den Personalabbau stemmen möchte. Als Erstes geht es nun in Verhandlungen mit der Gewerkschaft. Dieter Kiesling, Vize-Vorstand des Gesamtbetriebsrates, sieht die Schuld an der Misere nicht allein in den fehlenden Umsätzen durch die Corona-Krise und dem wachsenden Druck zur Kostensenkung. Seiner Meinung nach blieb die Zeit in den vergangenen Jahren schlichtweg ungenutzt. Die Transformation der Automobilindustrie dauere schon eine ganze Weile an, und Mahle habe bis heute keine Perspektive für die Verbrenner-Standorte vorgelegt.