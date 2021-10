Zulieferer Mahle Neuer Mahle-Chef kommt vom Zulieferer Webasto

Nach dem Studium der Fahrzeugtechnik an der Fachhochschule in Ulm begann Arleth seine berufliche Karriere als Projektleiter bei der Siemens-Tochtergesellschaft PARS sowie der VW-Tochter Seat in Barcelona als Entwicklungsingenieur und Projektmanager. Mitte der 1990er Jahre wechselte er in den Magna-Konzern; dort wurde er Vertriebs- und Entwicklungsleiter sowie Geschäftsführer der Magna-Tochtergesellschaft ACTS, einem Entwicklungsdienstleister, der sich unter anderem in den Bereichen Automobil und Flugverkehr engagiert.