Zulieferer aus Stuttgart Bosch zahlt Mitarbeitern höheren Bonus

Bosch hat im vergangenen Jahr zwar Umsatz eingebüßt, aber noch einen Gewinn erzielt. „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben zum Ergebnis 2020 einen wichtigen Beitrag geleistet: durch hohen persönlichen Einsatz, in Form von Einkommensverzicht, Kurzarbeit oder Arbeitszeitreduzierung“, sagt Bosch-Arbeitsdirektorin Filiz Albrecht. Deshalb werde die Robert Bosch GmbH ihren Tarifbeschäftigten auch für 2020 eine Arbeits- und Erfolgsprämie zahlen. „Zudem wurde aufgrund der außergewöhnlichen Situation im vergangenen Jahr entschieden, eine zusätzliche, einmalige weltweite Sonderprämie an die Tarifbeschäftigten auszuschütten. Damit würdigen wir das große Engagement der Beschäftigten“, so Albrecht weiter.