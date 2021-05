Zulieferer aus Stuttgart Bosch plant 6000 Impfungen täglich

Auf dem Gelände des Forschungscampus in Renningen will Bosch in einem großen Zentrum bis zu 1400 Impfungen täglich für die Beschäftigten im Großraum Stuttgart anbieten. Bei ausreichender Verfügbarkeit soll das Impfangebot auch auf Angehörige ausgeweitet werden, falls hierfür eine behördliche Freigabe vorliegt. An über 50 weiteren Standorten will Bosch seinen rund 130 000 Mitarbeitern in Deutschland die Möglichkeit zur Immunisierung gegen das Coronavirus geben – entweder in lokalen Impfzentren oder durch den werkärztlichen Dienst. Insgesamt sind laut Unternehmensangaben bis zu 6000 Impfungen am Tag geplant.