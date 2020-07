Zukunfts-Offensive Museen bekommen Digitalmanager

Digitalmanager auch für das Linden-Museum

Eingerichtet werden die Digitalmanager-Stellen im Landesmuseum Württemberg, im Badischen Landesmuseum, in der Staatsgalerie Stuttgart, der Kunsthalle Baden-Baden, der Kunsthalle Karlsruhe, den Naturkundemuseen in Karlsruhe und Stuttgart, dem Haus der Geschichte und dem Archäologischen Landesmuseum in Konstanz. Zudem im von Land und Stadt getragenen Linden-Museum in Stuttgart, dem Technoseum in Mannheim und dem Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe.