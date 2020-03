Zugunglück im Elsass TGV bei Straßburg entgleist

Straßburg - Nördlich von Straßburg ist am Donnerstag auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Richtung Paris ein TGV-Schnellzug entgleist. Nach Angaben der Präfektur Bas-Rhin (Hochrhein) ist der Zugführer bei dem Unfall schwer verletzt worden und wurde mit einem Helikopter ins Krankenhaus geflogen. 20 Fahrgäste erlitten offensichtlich leichte Verletzungen. Der Zug ist gegen 7.45 Uhr auf der Höhe von Ingenheim im Elsass von den Gleisen gerutscht, heißt es in einer offiziellen Erklärung. An Bord befanden sich nach Angaben der Präfektur 348 Fahrgäste. Mehr als 90 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen. Nach Angaben der staatlichen Bahngesellschaft SNCF wurde der Zugverkehr in beide Richtungen über Nebenstrecken umgeleitet, es kam zu Verspätungen von 30 bis 40 Minuten.