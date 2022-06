Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen Wie sicher ist die Bahn wirklich?

Kann sich ein Unglück wie in Bayern wiederholen?

Noch ist die Unfallursache nicht ermittelt. Klar ist: Der doppelstöckige Regionalzug der Deutschen Bahn entgleiste in einer lang gezogenen Kurve, mindestens fünf Personen wurden getötet sowie viele weitere teils schwer verletzt. Gemessen an durchschnittlich 23 500 DB-Zügen, die jeden Tag in Deutschland mehr als drei Millionen Menschen befördern, sind solche schlimmen Ereignisse extrem selten. In entgleisten Zügen kam hierzulande zwischen 2013 und 2020 kein einziger Reisender ums Leben, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Zwischen 2001 und 2020 gab es vier Tote – also weniger als bei der Havarie in Bayern.