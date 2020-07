Zug bei Lauffen beschädigt Schottersteine auf Bahngleise gelegt

Aufgrund der bis dahin unbekannten Beschädigungen am Zug mussten die Fahrgäste die Regionalbahn am Bahnhof Lauffen verlassen und auf Folgezüge umsteigen. Bei einer späteren Überprüfung des Zuges konnten mehrere Beschädigungen an den Achsen festgestellt werden. Die genaue Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Im Rahmen einer Fahndung konnte eine Streife der Bundespolizei den Elfjährigen noch in Tatortnähe antreffen. Es wird davon ausgegangen, dass er und sein unbekannter Begleiter für das Auflegen der Steine verantwortlich sind. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen verbrachten die Beamten ihn zu einem Erziehungsberechtigten.